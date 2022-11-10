Forbes: ВВС Украины нечего противопоставить российским МиГ-31

Украинским истребителям и ракетам не хватает скорости, дальности и высоты для эффективного сопротивления российским военным самолётам МиГ-31. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что МиГ-31 летает «выше, быстрее и дальше», чем имеющиеся на вооружении ВВС Украины истребители Су-27.

В статье говорится, что экипажи МиГ-31 наносят удары по украинским лётчикам с расстояния около 100 миль (примерно 160 км), при этом пилоты ВВС Украины «не могут отстреливаться».

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-25 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 в Запорожской области.