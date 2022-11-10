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Сапёры обезвредили неразорвавшуюся украинскую ракету «Точка-У» в Херсонской области

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Сапёры Росгвардии обезвредили неразорвавшуюся украинскую ракету «Точка-У» в Херсонской области.
Сапёры обезвредили неразорвавшуюся украинскую ракету «Точка-У» в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции... неподалеку от села Горностаевка Новотроицкого муниципального округа Херсонской области обнаружили невзорвавшуюся часть украинской ракеты «Точка-У», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что боеприпас уничтожили на месте методом подрыва.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Николаевской области авиацией ВКС России был сбит украинский вертолёт Ми-8.

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