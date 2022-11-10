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Пашинян: Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Пашинян: Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
  • Gettyimages.ru

«Во время встречи в Сочи 31 октября я представил предложение властей... о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями... Это предложение продолжает оставаться в силе», — приводит его слова РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным напомнил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном. Как считает азербайджанский лидер, на этой основе можно достичь нормализации.

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