Пашинян: Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Во время встречи в Сочи 31 октября я представил предложение властей... о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями... Это предложение продолжает оставаться в силе», — приводит его слова РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным напомнил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном. Как считает азербайджанский лидер, на этой основе можно достичь нормализации.