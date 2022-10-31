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Алиев напомнил о предложенных Баку принципах нормализации отношений с Ереваном

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным напомнил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном. Как считает азербайджанский лидер, на этой основе можно достичь нормализации.

«Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации», — приводит слова Алиева пресс-служба Кремля.

Как отмечал на встрече с Путиным армянский премьер Никол Пашинян, Армения согласна с подходами России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и установлению отношений между Баку и Ереваном.

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