ЕК предоставит Молдавии €250 млн помощи, в том числе в сфере энергетики

Еврокомиссия предоставит Кишинёву €250 млн помощи. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Об этом пишет Sputnik Молдавия.

«€200 млн будут предоставлены в случае необходимости, чтобы Молдавия могла покрыть свои потребности в газе, — 100 млн в виде гранта и ещё 100 млн в виде кредита с 1 января 2023 года. Ещё €50 млн будут представлены Молдавии в качестве бюджетной помощи для поддержки самых незащищённых граждан», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна зимой рискует остаться без газа и электроэнергии.