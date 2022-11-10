ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве Армии Крайовой с гитлеровцами в годы войны
Об этом свидетельствуют опубликованные ФСБ России архивные документы.
Кроме того, согласно документам, боевики Армии Крайовой участвовали в карательных акциях гитлеровцев против польских патриотов и советских партизан.
Также они принимали активное участие в уничтожении мирного населения Украинской и Белорусской ССР.
Ранее ФСБ России рассказало, что боевики Армии Крайовой в конце Великой Отечественной войны совершили многочисленные убийства мирных граждан СССР с целью недопущения установления мира на освобождённых от гитлеровцев территориях.