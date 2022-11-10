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ФСБ рассекретила документы о сотрудничестве Армии Крайовой с гитлеровцами в годы войны

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Боевики польской Армии Крайовой, руководство которой осуществляло эмигрантское правительство в Лондоне, вплоть до полного краха Третьего рейха активно сотрудничали с гитлеровцами против СССР.

Об этом свидетельствуют опубликованные ФСБ России архивные документы.

Кроме того, согласно документам, боевики Армии Крайовой участвовали в карательных акциях гитлеровцев против польских патриотов и советских партизан.

Также они принимали активное участие в уничтожении мирного населения Украинской и Белорусской ССР.

Ранее ФСБ России рассказало, что боевики Армии Крайовой в конце Великой Отечественной войны совершили многочисленные убийства мирных граждан СССР с целью недопущения установления мира на освобождённых от гитлеровцев территориях.

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