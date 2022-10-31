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ФСБ рассекретила документы об убийствах граждан СССР боевиками польской «Армии Крайовой»

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Боевики польской «Армии Крайовой», руководство которой осуществляло эмигрантское правительство в Лондоне, в конце Великой Отечественной войны совершили многочисленные убийства мирных граждан СССР с целью недопущения установления мира на освобождённых от гитлеровцев территориях.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на рассекреченные ФСБ России документы.

В частности, речь идёт об убийствах граждан на территориях Белоруссии и Литвы, совершённые в 1944 году и в период с января по апрель 1945 года.

В июне стало известно, что белорусская прокуратура изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который входил в украинский карательный батальон в годы Великой Отечественной войны и действовал на территории Минской и Витебской областей.

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