ФСБ рассекретила документы об убийствах граждан СССР боевиками польской «Армии Крайовой»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на рассекреченные ФСБ России документы.
В частности, речь идёт об убийствах граждан на территориях Белоруссии и Литвы, совершённые в 1944 году и в период с января по апрель 1945 года.
В июне стало известно, что белорусская прокуратура изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который входил в украинский карательный батальон в годы Великой Отечественной войны и действовал на территории Минской и Витебской областей.