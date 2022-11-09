Суровикин: за октябрь Киев потерял более 12 тысяч военных и 200 танков

Командующий объединённой группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что за октябрь украинские военные потеряли более 12 тыс. военнослужащих, 200 танков, 18 самолётов и 12 вертолётов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике. Только за октябрь противник потерял свыше 12 тыс. военнослужащих, 18 самолётов, 12 вертолётов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня», — сказал Суровикин во время доклада министру обороны России Сергею Шойгу.

Он также отметил, что были уничтожены порядка 350 наёмников.

По его словам, ВС России все атаки ВСУ своевременно пресекают и ликвидируют вклинения в оборону.

Ранее Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.