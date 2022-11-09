В Закарпатской области сообщили о сносе памятника «Украина — освободителям» в Ужгороде

Памятник «Украина — освободителям» из списка украинского культурного наследия снесли в Ужгороде. Об этом сообщил губернатор Закарпатской области Виктор Микита.

«На месте демонтированного аварийного советского памятника у границы мы рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских горных штурмовиков 128-й ОГШБр (отдельной горно-штурмовой бригады. — RT) — героям украинско-российской войны», — написал он в своём Telegram-канале.

Микита отметил, что профильному департаменту администрации поручено собрать группу экспертов, представителей гражданского общества и семей военных для наработки концепта.

7 ноября неизвестные осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе.

Кроме того, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что памятник Екатерине II в Одессе демонтируют в ближайшее время.