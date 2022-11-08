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Власти Одессы сообщили о демонтаже памятника Екатерине II в ближайшее время

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Памятник Екатерине II в Одессе демонтируют в ближайшее время, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Власти Одессы сообщили о демонтаже памятника Екатерине II в ближайшее время
  • РИА Новости

«Что касается фигуры именно Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности, выглядит, возможно, для кого-то и красиво, но ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж», — передаёт его слова РИА Новости.

Братчук добавил, что четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» «вернутся туда, где они и были, то есть в музей».

6 ноября власти Одессы начали подготовительные работы перед сносом памятника Екатерине II и другим основателям города.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям по осквернению памятников Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе.

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