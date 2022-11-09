На Украине утвердили список запрещённых партий для передачи их активов в госсобственность

На Украине утверждён список запрещённых партий для передачи их активов в госсобственность.

«Мы уже утвердили перечень других политических партий (чьё имущество хотят передать в госсобственность. — RT), их пока не так много. Но это все партии, запрещённые судами, в отношении которых решения вступили в силу. По ним идёт разыскная работа, касаемо имущества, и в случае его выявления будем принимать решения по каждой партии», — приводит РИА Новости её слова.

В июне восьмой апелляционный суд Львова на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как сообщалось, всё имущество, денежные средства и другие активы партии должны перейти в собственность государства.