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На Украине утвердили список запрещённых партий для передачи их активов в госсобственность

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На Украине утверждён список запрещённых партий для передачи их активов в госсобственность.
На Украине утвердили список запрещённых партий для передачи их активов в госсобственность
  • РИА Новости

«Мы уже утвердили перечень других политических партий (чьё имущество хотят передать в госсобственность. — RT), их пока не так много. Но это все партии, запрещённые судами, в отношении которых решения вступили в силу. По ним идёт разыскная работа, касаемо имущества, и в случае его выявления будем принимать решения по каждой партии», — приводит РИА Новости её слова.

В июне восьмой апелляционный суд Львова на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как сообщалось, всё имущество, денежные средства и другие активы партии должны перейти в собственность государства.

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