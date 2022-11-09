В Госдуме назвали варварством снос памятника советским солдатам-освободителям в Латвии

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал снос в латвийском городе Резекне памятника советским солдатам-освободителям «Алёша».

«Снос монумента, посвящённого советским солдатам-освободителям, — это варварство и попрание исторического прошлого», — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что за 70 дней Красная Армия освободила Прибалтику от фашистов, а теперь Латвия демонстрирует свою «благодарность», уничтожая советские памятники и борясь с историей.

«При этом сотни людей выступают против сноса монументов, но чиновники остаются верными дерусификации», — заявил Белик.

По его словам, Прибалтика стремится «выслужиться» перед коллективным Западом.

Ранее стало известно, что в латвийском городе Резекне снесли монумент «Алёша», посвящённый советским солдатам-освободителям.

7 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России организовать проверку в связи со сносом памятника в Латвии.