В Госдуме назвали варварством снос памятника советским солдатам-освободителям в Латвии
- РИА Новости
«Снос монумента, посвящённого советским солдатам-освободителям, — это варварство и попрание исторического прошлого», — подчеркнул депутат.
Парламентарий напомнил, что за 70 дней Красная Армия освободила Прибалтику от фашистов, а теперь Латвия демонстрирует свою «благодарность», уничтожая советские памятники и борясь с историей.
«При этом сотни людей выступают против сноса монументов, но чиновники остаются верными дерусификации», — заявил Белик.
По его словам, Прибалтика стремится «выслужиться» перед коллективным Западом.
Ранее стало известно, что в латвийском городе Резекне снесли монумент «Алёша», посвящённый советским солдатам-освободителям.
7 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России организовать проверку в связи со сносом памятника в Латвии.