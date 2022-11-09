Узнать больше

В Госдуме назвали варварством снос памятника советским солдатам-освободителям в Латвии

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал снос в латвийском городе Резекне памятника советским солдатам-освободителям «Алёша».
В Госдуме назвали варварством снос памятника советским солдатам-освободителям в Латвии
  • РИА Новости

«Снос монумента, посвящённого советским солдатам-освободителям, — это варварство и попрание исторического прошлого», — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что за 70 дней Красная Армия освободила Прибалтику от фашистов, а теперь Латвия демонстрирует свою «благодарность», уничтожая советские памятники и борясь с историей.

«При этом сотни людей выступают против сноса монументов, но чиновники остаются верными дерусификации», — заявил Белик.

По его словам, Прибалтика стремится «выслужиться» перед коллективным Западом.

Ранее стало известно, что в латвийском городе Резекне снесли монумент «Алёша», посвящённый советским солдатам-освободителям.

7 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России организовать проверку в связи со сносом памятника в Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить