Узнать больше

В Херсонской области найден заминированный тайник с украинским оружием

Короткая ссылка
В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими военнослужащими. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
В Херсонской области найден заминированный тайник с украинским оружием
  • Legion-Media

«Силовики совместно с сотрудниками полиции... обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета «Град», шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что оружие было уничтожено на месте.

23 сентября в Херсонской области заявили о задержании пяти диверсантов в Алешковском районе региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить