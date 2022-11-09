В Херсонской области найден заминированный тайник с украинским оружием

В Херсонской области силовики нашли заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими военнослужащими. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

«Силовики совместно с сотрудниками полиции... обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета «Град», шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что оружие было уничтожено на месте.

23 сентября в Херсонской области заявили о задержании пяти диверсантов в Алешковском районе региона.