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В МВД заявили о задержании пяти диверсантов в Херсонской области

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В ГУ МВД Херсонской области заявили о задержании пяти диверсантов в Алешковском районе региона.
В МВД заявили о задержании пяти диверсантов в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В посёлке Правые Саги Алешковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что полицейские и росгвардейцы при проведении обысков обнаружили у задержанных тайники со значительным арсеналом оружия.

«Изъяты автоматы и пулемёты Калашникова с патронами различного калибра в количестве более 8 тыс. штук, девять противотанковых управляемых ракет, гранатомёты и выстрелы к ним, ручные гранаты, мины и прочее вооружение и снаряжение, форма ВСУ», — добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что группа украинских диверсантов прорвалась в районе Полог в Запорожской области.

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