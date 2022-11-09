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В Минске настаивают на предоставлении Берлином документов по делу о геноциде в годы войны

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Белоруссия направила в ФРГ более десяти поручений об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и будет добиваться их исполнения. Об этом сообщил генпрокурор республики Андрей Швед.
В Минске настаивают на предоставлении Берлином документов по делу о геноциде в годы войны
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«Мы направили поручения об оказании правовой помощи в Германию, более десяти поручений. Пока оттуда какой-либо значимой информации не получено, но мы будем настаивать на том, чтобы Германия нам выдала те документы, которые необходимы», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Белоруссии узнала о местонахождении 400 нацистских преступников, пользующихся защитой других государств, и направила запрос в 18 стран с просьбой оказать правовую помощь в суде над ними.

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