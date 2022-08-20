Белоруссия направила в 18 стран 60 просьб об оказании правовой помощи по делу о геноциде

Генеральная прокуратура Белоруссии узнала о местонахождении 400 нацистских преступников, пользующихся защитой других государств, и направила запрос в 18 стран с просьбой оказать правовую помощь в суде над ними.

Об этом сообщил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский на I Международном антифашистском конгрессе.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь в начале 2022 года, располагая информацией о местах нахождения не менее чем 400 живых нацистских преступников, пользующихся защитой иностранных государств, направила 60 просьб об оказании правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в 18 стран», — цитирует его ТАСС.

По словам начальника управления, запросы направлены в Канаду, США, Великобританию, Аргентину, Бразилию, Австралию, Литву, Латвию и другие страны.

Отмечается, что Литва и Латвия сразу отказали в оказании правовой помощи, опасаясь, что это может нанести ущерб безопасности государств.

Ранее Следственный комитет России установил факты массового уничтожения фашистами мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны.