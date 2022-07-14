СК России установил факты геноцида в годы Великой Отечественной войны в Брянской области

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RT
Следственный комитет России установил факты массового уничтожения фашистами мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте СК.
СК России установил факты геноцида в годы Великой Отечественной войны в Брянской области
  • РИА Новости

По данным следствия, только в октябре 1941 года немцы уничтожили 318 жителей деревни Хацунь, среди погибших 60 детей в возрасте от двух до десяти лет. Одна из свидетельниц, которая попала в концлагерь в 1942 году в возрасте четырёх лет, рассказала следствию, что они жили в бараках в нечеловеческих условиях. 

«Им приходилось спать на холодном бетонном полу, а из лагеря ежедневно вывозилось от 100 до 500 тел умерших», — говорится в сообщении ведомства.

Также было выяснено, что в годы войны в Брянске действовал пересыльный лагерь — «Дулаг-142». В нём содержалось около 80 тыс. человек, 40 тыс. из которых погибли.

Всего, по имеющимся данным, за время оккупации Брянской области погибло 278 тыс. мирных жителей и военнопленных.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде по факту убийства нацистами более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы в Подмосковье в годы Великой Отечественной войны.

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