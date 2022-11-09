Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации активов компании

Китайские инвесторы «Мотор Сич» высказались против насильственной национализации активов компании.

Об этом говорится в заявлении представителя инвесторов Ван Цзина.

«Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий», — приводит сообщение РИА Новости.

Он отметил, что китайские инвесторы никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путём.

Ранее председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что активы национализированных предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Мотор Сич», переданы Минобороны Украины.