Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации активов компании
- AP
- © Andy Wong
Об этом говорится в заявлении представителя инвесторов Ван Цзина.
«Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий», — приводит сообщение РИА Новости.
Он отметил, что китайские инвесторы никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путём.
Ранее председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что активы национализированных предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Мотор Сич», переданы Минобороны Украины.