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Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации активов компании

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Китайские инвесторы «Мотор Сич» высказались против насильственной национализации активов компании.
Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации активов компании
  • AP
  • © Andy Wong

Об этом говорится в заявлении представителя инвесторов Ван Цзина.

«Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий», — приводит сообщение РИА Новости.

Он отметил, что китайские инвесторы никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путём.

Ранее председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что активы национализированных предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Мотор Сич», переданы Минобороны Украины.

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