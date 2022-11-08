Кадыров опроверг сообщения о якобы гибели военных из Чечни под Лисичанском
- РИА Новости
По его словам, сообщения во вражеских пропагандистских каналах о «сотнях погибших чеченских бойцов» являются сказками.
Кадыров добавил, что такие байки не хочется комментировать, но необходимо «успокоить всех адекватных и переживающих людей».
«Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — написал он в Telegram.
Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что работа военнослужащих в зоне СВО идёт слаженно.
Он опроверг вбросы противника о потерях среди подразделения, отметив, что «всё хорошо».