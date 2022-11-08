Кадыров опроверг сообщения о якобы гибели военных из Чечни под Лисичанском

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг появившуюся во «вражеских» СМИ информацию о якобы гибели бойцов из региона в ходе проведения спецоперации под Лисичанском.

По его словам, сообщения во вражеских пропагандистских каналах о «сотнях погибших чеченских бойцов» являются сказками.

Кадыров добавил, что такие байки не хочется комментировать, но необходимо «успокоить всех адекватных и переживающих людей».

«Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — написал он в Telegram.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что работа военнослужащих в зоне СВО идёт слаженно.

Он опроверг вбросы противника о потерях среди подразделения, отметив, что «всё хорошо».