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Захарова: Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля, после того как Киев не ответил на предложения Москвы.
Захарова: Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля
  • РИА Новости

«Разговоров о переговорах действительно много, но они в разном контексте. Конструктивных разговоров нет, они закончились в апреле текущего года, после того как в ответ на предложение Украины мы отправили в очередной раз наши предложения, и дальше всё было заблокировано», — цитирует дипломата ТАСС.

Захарова добавила, что на готовность Украины к переговорам напрямую влияет Запад, который поставляет ей вооружения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не ведёт с Соединёнными Штатами переговоров по Украине.

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