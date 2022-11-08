Захарова: Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля, после того как Киев не ответил на предложения Москвы.

«Разговоров о переговорах действительно много, но они в разном контексте. Конструктивных разговоров нет, они закончились в апреле текущего года, после того как в ответ на предложение Украины мы отправили в очередной раз наши предложения, и дальше всё было заблокировано», — цитирует дипломата ТАСС.

Захарова добавила, что на готовность Украины к переговорам напрямую влияет Запад, который поставляет ей вооружения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не ведёт с Соединёнными Штатами переговоров по Украине.