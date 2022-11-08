Рогов заявил, что жители подконтрольного Киеву Запорожья передают России координаты ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что жители подконтрольного Киеву города Запорожье передают российской стороне координаты позиций Вооружённых сил Украины.

По его словам, жители подконтрольной Киеву части Запорожской области «всё активнее помогают нашей армии, всё точнее дают целеуказания, координаты», где находятся подразделения ВСУ.

Рогов добавил, что местные жители всячески помогают российским войскам определить местоположение украинских сил и нанести по ним точный удар, передаёт РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что порядка 13 тыс. украинских боевиков, прошедших обучение на западных полигонах, перебросили на Запорожское направление.

До этого он сообщил, что укрепрайоны возводят на севере Запорожской области из-за возможности наступления украинских войск.