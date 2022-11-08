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Минюст Молдавии обратится в Конституционный суд для запрета оппозиционной партии «Шор»

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Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко подготовил обращение в Конституционный суд для запрета оппозиционной партии «Шор».
Минюст Молдавии обратится в Конституционный суд для запрета оппозиционной партии «Шор»
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Я считаю, что для объявления партии «Шор» неконституционной достаточно юридических оснований... Мы подготовили обращение в КС, в котором будем требовать признания неконституционной партии «Шор». Запрос будет направлен на утверждение правительству, надеюсь, что он будет одобрен на завтрашнем заседании кабинета министров», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр указал на тот факт, что руководитель этой партии Илан Шор попал в санкционный список США. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии утвердила поправки, которые имплементируют решения США в местные законы, что позволит заморозить счета попавших под санкции лиц и в Молдавии.

Ранее представитель партии «Шор» Дину Цуркану, один из организаторов протеста в Кишинёве, заявил, что полиция заблокировала путь на площадь более 50 тыс. участников протеста 6 ноября. Полиция же заявляет, что в протесте приняли участие 1,7 тыс. человек.

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