Штаб ДНР: подросток погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии

Подросток погиб в результате обстрела украинскими военными Кировского района Донецка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб подросток», — говорится в сообщении.

Накануне штаб территориальной обороны сообщил, что девочка 2008 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

После этого стало известно ещё об одной погибшей — мирной жительнице 1973 года рождения из Петровского района.

8 ноября под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения.