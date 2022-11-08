Штаб ДНР: подросток погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии
- РИА Новости
«В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб подросток», — говорится в сообщении.
Накануне штаб территориальной обороны сообщил, что девочка 2008 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
После этого стало известно ещё об одной погибшей — мирной жительнице 1973 года рождения из Петровского района.
8 ноября под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения.