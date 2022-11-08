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Штаб ДНР: подросток погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии

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Подросток погиб в результате обстрела украинскими военными Кировского района Донецка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Штаб ДНР: подросток погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии
  • РИА Новости

«В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб подросток», — говорится в сообщении.

Накануне штаб территориальной обороны сообщил, что девочка 2008 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

После этого стало известно ещё об одной погибшей — мирной жительнице 1973 года рождения из Петровского района.

8 ноября под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения.

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