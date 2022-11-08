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Почти 3 тысячи украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году

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В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что почти 3 тыс. украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году.
Почти 3 тысячи украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Иван Руднев

«Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приёме в белорусское гражданство. В текущем году уже рассмотрено 4075 таких документов. В основном это обращения украинцев — 2811. Из общего числа положительное решение принято по 3997 иностранцам», — говорится в Telegram ведомства.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун при этом подчеркнул, что тем, кто изъявляет желание стать частью белорусского общества, необходимо постоянно проживать в республике на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения Конституции и законодательства страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не намерена закрывать границы.

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