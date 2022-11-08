Кожемяко опубликовал видеообращение участвующих в боях за Павловку морпехов 155-й бригады

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что морпехи из 155-й бригады, от имени которых в сети ранее распространялись сообщения о тяжёлых потерях в Павловке в ДНР, связались с ним и рассказали о боевой ситуации.

Он опубликовал их видеообращения. Бойцы уверяют, что всё не так плохо, как об этом пишут в сети.

«Добрались мы до интернета, узнали, что вы за нас все беспокоитесь... Да, в Павловке... бои идут тяжёлые, есть потери, убитые и раненые. Но мы продолжаем давить противника», — отметили они.

Ранее в Минобороны опровергли сообщения о высоких бесполезных потерях в людях и технике в зоне СВО. По данным ведомства, потери морпехов 155-й бригады не превышают 1% боевого состава погибшими и 7% ранеными.