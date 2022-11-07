Лукашенко заявил, что его устраивает нынешняя оппозиция в Белоруссии
- AFP
- © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK
«Ну кто сегодня в Беларуси за ними (оппозиционерами. — RT) пойдёт? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Слава богу, что они такие», — приводит БЕЛТА его слова.
Лукашенко отметил, что белорусскую оппозицию необходимо «лелеять, вскармливать, поливать».
«Пусть она будет и дальше такая», — добавил белорусский лидер.
В сентябре Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике.