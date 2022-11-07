Лукашенко заявил, что его устраивает нынешняя оппозиция в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его устраивает нынешняя оппозиция в стране, так как у неё нет народной поддержки.

«Ну кто сегодня в Беларуси за ними (оппозиционерами. — RT) пойдёт? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Слава богу, что они такие», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что белорусскую оппозицию необходимо «лелеять, вскармливать, поливать».

«Пусть она будет и дальше такая», — добавил белорусский лидер.

В сентябре Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике.