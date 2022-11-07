Узнать больше

Лукашенко заявил, что его устраивает нынешняя оппозиция в Белоруссии

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его устраивает нынешняя оппозиция в стране, так как у неё нет народной поддержки.
Лукашенко заявил, что его устраивает нынешняя оппозиция в Белоруссии
  • AFP
  • © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK

«Ну кто сегодня в Беларуси за ними (оппозиционерами. — RT) пойдёт? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Слава богу, что они такие», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что белорусскую оппозицию необходимо «лелеять, вскармливать, поливать».

«Пусть она будет и дальше такая», — добавил белорусский лидер.

В сентябре Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить