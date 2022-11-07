Президент Белоруссии Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами
- AFP
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По его словам, времена непростые.
«Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны», — цитиурет БЕЛТА Лукашенко.
В сентябре президент Белоруссии заявил, что не даст замёрзнуть Европе.
Ранее Bloomberg сообщало, что на фоне энергетического кризиса в Европе возрос спрос на древесину. Кроме того, жители Германии рассматривают в качестве топлива конский навоз и другие непопулярные виды топлива, а во Франции зафиксировано повышение цен на древесные пеллеты вдвое.