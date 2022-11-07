Президент Белоруссии Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами для обогрева.

По его словам, времена непростые.

«Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны», — цитиурет БЕЛТА Лукашенко.

В сентябре президент Белоруссии заявил, что не даст замёрзнуть Европе.

Ранее Bloomberg сообщало, что на фоне энергетического кризиса в Европе возрос спрос на древесину. Кроме того, жители Германии рассматривают в качестве топлива конский навоз и другие непопулярные виды топлива, а во Франции зафиксировано повышение цен на древесные пеллеты вдвое.