В Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными артиллерийскими снарядами.

«В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией вёлся из подконтрольного ВСУ района населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ответным огнём российская артиллерия подавила батарею противника.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что порядка 13 тыс. украинских боевиков, прошедших обучение на западных полигонах, перебросили на Запорожское направление.