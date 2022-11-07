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ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными артиллерийскими снарядами

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В Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными артиллерийскими снарядами.
ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными артиллерийскими снарядами
  • © AP Photo

«В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией вёлся из подконтрольного ВСУ района населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ответным огнём российская артиллерия подавила батарею противника.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что порядка 13 тыс. украинских боевиков, прошедших обучение на западных полигонах, перебросили на Запорожское направление.

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