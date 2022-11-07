Repubblica: США и НАТО допускают переговоры по Украине при условии успеха ВСУ в Херсоне
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В статье, которую цитирует ТАСС, утверждается, что главной установкой для Киева становится то, что взятие Херсона под контроль ВСУ «может изменить ход конфликта», после чего можно начинать переговоры.
Вместе с этим авторы допускают, что украинский кризис «входит в новую фазу» из-за «параллельности» интересов Кремля и Белого дома.
По мнению сербского лидера Александра Вучича, возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин отмечал, что мирных жителей Херсона необходимо вывезти из наиболее опасных районов зоны боевых действий.
6 октября на портале правовой информации был опубликован текст обновлённой Конституции, в которой в составе России указаны Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.