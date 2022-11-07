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Repubblica: США и НАТО допускают переговоры по Украине при условии успеха ВСУ в Херсоне

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В США и НАТО не исключают вариант начала мирных переговоров по Украине, однако для этого Киев должен взять под контроль Херсон, ставший частью России, пишет газета La Repubblica. По мнению издания, Вашингтон внушает эту идею киевским властям.
Repubblica: США и НАТО допускают переговоры по Украине при условии успеха ВСУ в Херсоне
  • © AP Photo

В статье, которую цитирует ТАСС, утверждается, что главной установкой для Киева становится то, что взятие Херсона под контроль ВСУ «может изменить ход конфликта», после чего можно начинать переговоры.

Вместе с этим авторы допускают, что украинский кризис «входит в новую фазу» из-за «параллельности» интересов Кремля и Белого дома.

По мнению сербского лидера Александра Вучича, возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что мирных жителей Херсона необходимо вывезти из наиболее опасных районов зоны боевых действий.

6 октября на портале правовой информации был опубликован текст обновлённой Конституции, в которой в составе России указаны Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.

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