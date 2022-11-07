Вучич считает, что битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине

Возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Перед нами тяжёлое время, следующая зима будет ещё труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии», — передаёт его слова ТАСС.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что мирных жителей Херсона необходимо вывезти из наиболее опасных районов зоны боевых действий.