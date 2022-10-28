Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне
- AP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram Ильмиева.
По его словам, Киев и боевики ВСУ данным обстрелом в очередной раз показали своё отношение именно к мирным жителям, так как в обстрелянном медицинском учреждении не было военных.
«На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал», — написал он.
Ранее сообщалось, что система ПВО сбила ракеты HIMARS при обстреле ВСУ Антоновского моста в Херсоне.