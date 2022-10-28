Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне

Глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что боевики ВСУ нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram Ильмиева.

По его словам, Киев и боевики ВСУ данным обстрелом в очередной раз показали своё отношение именно к мирным жителям, так как в обстрелянном медицинском учреждении не было военных.

«На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал», — написал он.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила ракеты HIMARS при обстреле ВСУ Антоновского моста в Херсоне.