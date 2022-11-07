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Путин поручил разработать программу по экологическим гуманитарным миссиям в ДНР и ЛНР

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Российский президент Владимир Путин поручил разработать программу по отправке экологических гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую народные республики.
Путин поручил разработать программу по экологическим гуманитарным миссиям в ДНР и ЛНР
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

В частности, правительству России поручено совместно с властями ЛНР и ДНР и другими ведомствами с привлечением АНО «Сад Памяти» разработать программу, предусматривающую направление в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий.

Также поручено обеспечить подготовку кадров для органов госвласти, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, в этих субъектах России.

Президент поручил обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причинённого природным объектам в результате боевых действий.

Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 февраля 2023 года, затем — ежегодно. 

В октябре сообщалось, что СК России начал создание следственных органов на территории новых субъектов страны.

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