СК России начал создание следственных органов на территории новых субъектов страны
- РИА Новости
Формирование органов Следственного комитета идёт в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«С учётом действующего законодательства и переходных положений производится комплектование личного состава», — заявили в ведомстве.
5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.