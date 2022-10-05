СК России начал создание следственных органов на территории новых субъектов страны

Следственный комитет приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов России.

Формирование органов Следственного комитета идёт в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«С учётом действующего законодательства и переходных положений производится комплектование личного состава», — заявили в ведомстве.

5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.