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СК России начал создание следственных органов на территории новых субъектов страны

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Следственный комитет приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов России.
СК России начал создание следственных органов на территории новых субъектов страны
  • РИА Новости

Формирование органов Следственного комитета идёт в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«С учётом действующего законодательства и переходных положений производится комплектование личного состава», — заявили в ведомстве.

5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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