Токаев заявил о готовности Казахстана защищать свои интересы «с более жёстких позиций»
- РИА Новости
- © Пресс-служба президента Казахстана
Об этом Токаев сказал в ходе встречи с общественностью Мангистауской области Казахстана. Его слова приводит РИА Новости.
Токаев заявил, что казахстанские власти готовы защищать «священную независимость» страны.
«Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жёстких позиций», — сказал президент республики.
Токаев добавил, что в этом заключается твёрдая позиция властей Казахстана.
Ранее Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину Казахстана.
Согласно доктрине, для повышения боевого потенциала Вооружённых сил Казахстана предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями других госорганов.