Токаев заявил о готовности Казахстана защищать свои интересы «с более жёстких позиций»

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана защищать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и «с более жёстких позиций».

Об этом Токаев сказал в ходе встречи с общественностью Мангистауской области Казахстана. Его слова приводит РИА Новости.

Токаев заявил, что казахстанские власти готовы защищать «священную независимость» страны.

«Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жёстких позиций», — сказал президент республики.

Токаев добавил, что в этом заключается твёрдая позиция властей Казахстана.

Ранее Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину Казахстана.

Согласно доктрине, для повышения боевого потенциала Вооружённых сил Казахстана предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями других госорганов.