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Токаев заявил о готовности Казахстана защищать свои интересы «с более жёстких позиций»

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Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана защищать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и «с более жёстких позиций».
Токаев заявил о готовности Казахстана защищать свои интересы «с более жёстких позиций»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба президента Казахстана

Об этом Токаев сказал в ходе встречи с общественностью Мангистауской области Казахстана. Его слова приводит РИА Новости

Токаев заявил, что казахстанские власти готовы защищать «священную независимость» страны.

«Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жёстких позиций», — сказал президент республики.

Токаев добавил, что в этом заключается твёрдая позиция властей Казахстана.

Ранее Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину Казахстана.

Согласно доктрине, для повышения боевого потенциала Вооружённых сил Казахстана предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями других госорганов.

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