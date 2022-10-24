Президент Казахстана Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину страны.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны республики.

Отмечается, что в документ включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах.

Для повышения боевого потенциала ВС страны предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями других госорганов.

В июле сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.