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Президент Казахстана Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину страны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину страны.
Президент Казахстана Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину страны
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Об этом говорится на сайте Министерства обороны республики.

Отмечается, что в документ включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах.

Для повышения боевого потенциала ВС страны предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями других госорганов.

В июле сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.

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