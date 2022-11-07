РИА Новости: при обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами

Здание управления железными дорогами пострадало в результате обстрела украинской армии центра Донецка, сообщает РИА Новости.

В материале уточняется, что повреждения получило здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. В нём выбило стекла и горят помещения.

Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили по центру Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.