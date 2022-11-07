Узнать больше

РИА Новости: при обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами

Короткая ссылка
Здание управления железными дорогами пострадало в результате обстрела украинской армии центра Донецка, сообщает РИА Новости.

В материале уточняется, что повреждения получило здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. В нём выбило стекла и горят помещения.

Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили по центру Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить