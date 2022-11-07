СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В представительстве также сообщили, что со стороны украинской армии по направлению населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра.
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Сватова и Меловатки из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ.