В ЛНР сообщили об обстреле Сватова и Меловатки из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Сватово и Меловатку в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, выпустив по населённым пунктам в общей сложности восемь ракет. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

AP