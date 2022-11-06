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В ЛНР сообщили об обстреле Сватова и Меловатки из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли Сватово и Меловатку в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, выпустив по населённым пунктам в общей сложности восемь ракет. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
В ЛНР сообщили об обстреле Сватова и Меловатки из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ
  • AP

Уточняется, что обстрел Меловатки зафиксирован в 17:30 мск, а Сватова — в 17:45 мск.

Информации о пострадавших не приводится.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в городе повреждён газопровод после обстрела со стороны армии Украины.

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