Полиция Молдавии задержала 65 человек на акции оппозиции

Полиция Молдавии задержала 65 человек во время акции антиправительственного протеста в Кишинёве, среди них четверо несовершеннолетних, сообщило ведомство.

Как пишет РИА Новости, манифестанты собрались на бульваре Стефана Великого между зданиями парламента и администрацией президента, они пытались направиться к центральной площади, но полицейские заблокировали им путь.

«С начала собрания оппозиции зафиксировано несколько провокаций по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», — заявили в полиции.

Представитель партии «Шор» Дину Цуркану, один из организаторов протеста в Кишинёве, заявил, что полиция заблокировала путь на площадь более 50 тыс. участников протеста. Полиция же заявляет, что в протесте приняли участие 1,7 тыс. человек.