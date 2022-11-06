Сальдо заявил о планах восстановить электроснабжение в Херсоне 6 ноября

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что нарушенное в результате теракта на ЛЭП электроснабжение в Херсоне планируется восстановить уже сегодня, 6 ноября.

По его словам, в данный момент электроснабжение отсутствует только в Херсоне, на всей остальной части области проблем нет.

«Сейчас уже выехали бригады, которые проведут ремонтные работы, и энергоснабжение планируется запустить уже сегодня», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Днём 6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество.

После этого стало известно, что на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт, оказались повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.

Без света остался Херсон и ещё девять населённых пунктов Херсонской области.