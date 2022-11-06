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В Херсонской области из-за теракта на ЛЭП обесточено десять населённых пунктов

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В результате теракта на ЛЭП Берислав — Каховка без света остался Херсон и ещё девять населённых пунктов Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В Херсонской области из-за теракта на ЛЭП обесточено десять населённых пунктов
  • РИА Новости

«В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более десяти населённых пунктов области. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта», — сказал представитель экстренных служб.

Один из обесточенных населённых пунктов — областной центр, город Херсон.

Ранее сообщалось, что днём 6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество.

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