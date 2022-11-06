В Херсонской области из-за теракта на ЛЭП обесточено десять населённых пунктов
- РИА Новости
«В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более десяти населённых пунктов области. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта», — сказал представитель экстренных служб.
Один из обесточенных населённых пунктов — областной центр, город Херсон.
Ранее сообщалось, что днём 6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество.