В Херсоне после теракта временно пропали электроэнергия и водоснабжение

После теракта на ЛЭП пропали электроэнергия и водоснабжение в Херсоне и ещё в ряде районов Херсонской области, сообщила региональная администрация.

«Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие: подача электро- и водоснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области в самое ближайшее время», — говорится в объявлении.

Днём 6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество.

После этого стало известно, что на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт, оказались повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.

Без света остался Херсон и ещё девять населённых пунктов Херсонской области.