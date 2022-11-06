В Херсоне после теракта временно пропали электроэнергия и водоснабжение
- РИА Новости
«Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие: подача электро- и водоснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области в самое ближайшее время», — говорится в объявлении.
Днём 6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество.
После этого стало известно, что на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт, оказались повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.
Без света остался Херсон и ещё девять населённых пунктов Херсонской области.