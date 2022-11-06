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В Херсоне после теракта временно пропали электроэнергия и водоснабжение

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После теракта на ЛЭП пропали электроэнергия и водоснабжение в Херсоне и ещё в ряде районов Херсонской области, сообщила региональная администрация.
В Херсоне после теракта временно пропали электроэнергия и водоснабжение
  • РИА Новости

«Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие: подача электро- и водоснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области в самое ближайшее время», — говорится в объявлении.

Днём 6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество.

После этого стало известно, что на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт, оказались повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.

Без света остался Херсон и ещё девять населённых пунктов Херсонской области.

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