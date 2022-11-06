Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что Киев скрывает данные о погибших солдатах

Украинское командование держит в тайне информацию, касающуюся погибших солдат, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом заявил находящийся в плену военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян.

«Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию», — приводит его слова РИА Новости.

Барлян объяснил, что компенсации не положены за пропавших без вести.

По его словам, деньги семьям не всегда легко получить, даже если военнослужащий похоронен официально.

«Потери большие, и денег на всех просто не хватит», — добавил пленный военный.

Барлян уточнил, что, согласно украинскому законодательству, семья погибшего военнослужащего должна получить 15 млн гривен.

До этого Барлян рассказал, что украинская армия понесла большие потери на Харьковском направлении.