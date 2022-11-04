Украинский военнопленный рассказал о больших потерях ВСУ в Харьковской области

Украинская армия понесла большие потери на Харьковском направлении, заявил находящийся в плену военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян.

«Когда пошёл прорыв на Харьковском направлении, все воодушевились, как мы думали, нам надавали оружия. Только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нём погибло», — цитирует РИА Новости Барляна.

По его словам, ВСУ понесли большие потери за две недели, точные данные скрываются.

Он также добавил, что иностранные наёмники использовали мобилизованных украинцев как живой щит.

Ранее командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным Владимир заявил, что украинские военнослужащие деморализованы на Запорожском направлении на фоне больших потерь в ходе неудачных попыток прорыва.