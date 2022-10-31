Командир артиллерии рассказал о деморализации боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Есть радиоперехваты — противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается», — отметил собеседник агентства.
По его словам, последнюю попытку прорыва ВСУ осуществили 14 сентября, и с тех пор только предпринимают неудачные попытки выяснить слабые места в линии обороны российских войск.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска превращают Запорожье в укреплённый район, готовя его к уличным боям.