Украинские военнослужащие деморализованы на Запорожском направлении на фоне больших потерь в ходе неудачных попыток прорыва, сообщил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным Владимир.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Есть радиоперехваты — противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается», — отметил собеседник агентства.

По его словам, последнюю попытку прорыва ВСУ осуществили 14 сентября, и с тех пор только предпринимают неудачные попытки выяснить слабые места в линии обороны российских войск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска превращают Запорожье в укреплённый район, готовя его к уличным боям.