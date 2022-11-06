Стремоусов сообщил о стягивании украинских войск на Херсонское направление

Украина стягивает войска и тяжёлую военную технику на Херсонское направление. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, на подступы к Херсонской области стягиваются значительные силы ВСУ.

«Скапливают очень большое количество техники, подтягивают всё больший объём бронемашин, танков», — заявил Стремоусов в видеообращении в Telegram.

Ранее он сообщил, что украинские военные ведут массированный огонь на Херсонском направлении «в рамках подготовки к штурму».

3 ноября Стремоусов отметил, что все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты.