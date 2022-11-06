Стремоусов сообщил о стягивании украинских войск на Херсонское направление
- РИА Новости
По его словам, на подступы к Херсонской области стягиваются значительные силы ВСУ.
«Скапливают очень большое количество техники, подтягивают всё больший объём бронемашин, танков», — заявил Стремоусов в видеообращении в Telegram.
Ранее он сообщил, что украинские военные ведут массированный огонь на Херсонском направлении «в рамках подготовки к штурму».
3 ноября Стремоусов отметил, что все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты.