Стремоусов сообщил, что ВСУ готовятся к штурму на Херсонском направлении

Украинские военные ведут массированный огонь на Херсонском направлении «в рамках подготовки к штурму», сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Укровермахт готовится к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолёты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — написал он в Telegram.

1 ноября Стремоусов сообщил, что была отбита очередная попытка прорыва украинских войск на Бериславском направлении в Херсонской области.

3 ноября он также отметил, что все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты.