Стремоусов: отбита очередная атака ВСУ на Бериславском направлении в Херсонской области
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«Буквально только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жёстко отбиты, откатились обратно», — заявил Стремоусов в Telegram.
Ранее стало известно, что военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику.