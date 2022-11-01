Стремоусов: отбита очередная атака ВСУ на Бериславском направлении в Херсонской области

Отбита очередная попытка прорыва украинских войск на Бериславском направлении в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Буквально только что в районе Бериславского направления со стороны Никополя укронацисты попытались совершить наступление, но были жёстко отбиты, откатились обратно», — заявил Стремоусов в Telegram.

Ранее стало известно, что военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику.