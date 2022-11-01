В ДНР сообщили о взятии штурмом опорного пункта ВСУ в Невельском

Военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику.

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«В ходе наступательных действий в районе населённого пункта Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боестолкновения были захвачены пленные, а также большое количество вооружения, в том числе иностранного производства.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.

31 октября в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении.