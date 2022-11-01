В ДНР сообщили о взятии штурмом опорного пункта ВСУ в Невельском
- РИА Новости
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
«В ходе наступательных действий в районе населённого пункта Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе боестолкновения были захвачены пленные, а также большое количество вооружения, в том числе иностранного производства.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
31 октября в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении.