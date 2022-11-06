Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР
В результате обстрела украинскими военными города Стаханова Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб мирный житель. Об этом сообщили в администрации города.
- AP
«К сожалению, в результате утреннего обстрела города есть погибший 1953 года рождения. Мужчина скончался на месте», — приводит ТАСС заявление.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
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